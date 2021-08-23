МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник вечером продолжает расти по отношению к доллару после снижения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1733 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара, днем показатель находился на уровне 1,1725 доллара. Курс доллара к иене находился на уровне прошлого закрытия в 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,45%, до 93,07 пункта.

За предыдущую неделю евро подешевел к доллару на 0,8% в связи с общим уходом инвесторов от риска на фоне опасений за восстановление мировой экономики, кроме того укреплению американской валюты способствовал сигнал ФРС США о возможном начале сворачивания выкупа активов уже в этом году.

Трейдеры в понедельник оценивают и статистику. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе снизился до 59,5 пункта с 60,2 пункта в июле при ожидаемом снижении до 59,7 пункта. Вместе с тем, как прокомментировал старший экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn) газете Wall Street Journal, снижение было ожидаемо после сильного роста ранее, и показатель по-прежнему находится на очень высоком значении "по историческим меркам".

В то же время положительные данные по США не изменили негативную динамику курса доллара. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло на 2% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 5,99 миллиона, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 5,83 миллиона.

На текущей неделе также пройдет симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа, в рамках которого выступит глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Рынки надеются получить более точные сведения о сроках начала сворачивания стимулирующих мер.