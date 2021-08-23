Курс рубля прибавляет к доллару, нефть Brent дорожает в направлении 70 долларов за баррель
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вечером умеренно укрепляется против доллара — главным образом, за счёт резкого удорожания нефти.
Нефть дорожает в направлении круглой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent, ослабление доллара и рост фондовых индексов сигнализируют об аппетите к риску, что благоприятно для курса рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.13 мск снижается на 16 копеек, до 74,10 рубля, курс евро — повышается на 6 копеек, до 86,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
КУРС РУБЛЯ ПОДРАСТАЕТ К ДОЛЛАРУ
Российская валюта в понедельник прибавляет к доллару и теряет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где евро укрепляется в рамках коррекции на 0,3%, до 1,1732 доллара. Индекс доллара (DXY) теряет 0,4%, достигая 93,1 пункта.
Многие "развивающиеся" валюты также прибавляют против доллара, что поддерживает курс рубля к американской валюте. Также корректируются вверх мировые фондовые индексы.
Рынок нефти, протестировавших "круглый" уровень поддержки 65 долларов за баррель марки Brent, вернулся обратно и уже направляется к психологически значимой отметке 70 долларов. Стоимость этого сорта прибавляет сейчас 5,6%, достигая 68,4 доллара. "Черное золото" корректируется после снижения цен на прошлой торговой неделе более чем на 7%.
В итоге доллар теряет к рублю 0,2%, евро прибавляет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Текущий локальный отскок вверх на рынке нефти может восприниматься лишь как временный эпизод – риски со стороны спроса на "черное золото" остаются повышенными, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".
"По нашим оценкам, во вторник курс доллара будет формироваться в пределах 73,7-74,7 рубля", — добавляет он.
Возможное более раннее начало ужесточения денежно-кредитной политики ФРС может усилить среди инвесторов "бегство в качество" и стать для рубля фактором дополнительного ослабления (хотя его чувствительность к глобальным событиям в последние месяцы снизилась в сравнении с динамикой многих других валют развивающихся стран), отмечают аналитики Райффайзенбанка.
"В то же время существенную поддержку рублю оказывает сильный профицит счета текущих операций (благодаря высоким мировым ценам на сырье и зажатому импорту услуг даже при активном восстановлении импорта товаров) наряду с умеренным вывозом капитала частным сектором. Мы полагаем, что баланс факторов текущего счета сохранится до конца года, что обеспечит завершение курсом года вблизи отметки 72,5 рубля за доллар в отсутствие существенно негативной санкционной риторики", — оценивают они.
https://1prime.ru/Forex/20210823/834513690.html