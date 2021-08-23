МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вечером умеренно укрепляется против доллара — главным образом, за счёт резкого удорожания нефти.

Нефть дорожает в направлении круглой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent, ослабление доллара и рост фондовых индексов сигнализируют об аппетите к риску, что благоприятно для курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.13 мск снижается на 16 копеек, до 74,10 рубля, курс евро — повышается на 6 копеек, до 86,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

КУРС РУБЛЯ ПОДРАСТАЕТ К ДОЛЛАРУ

Российская валюта в понедельник прибавляет к доллару и теряет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где евро укрепляется в рамках коррекции на 0,3%, до 1,1732 доллара. Индекс доллара (DXY) теряет 0,4%, достигая 93,1 пункта.

Многие "развивающиеся" валюты также прибавляют против доллара, что поддерживает курс рубля к американской валюте. Также корректируются вверх мировые фондовые индексы.

Рынок нефти, протестировавших "круглый" уровень поддержки 65 долларов за баррель марки Brent, вернулся обратно и уже направляется к психологически значимой отметке 70 долларов. Стоимость этого сорта прибавляет сейчас 5,6%, достигая 68,4 доллара. "Черное золото" корректируется после снижения цен на прошлой торговой неделе более чем на 7%.

В итоге доллар теряет к рублю 0,2%, евро прибавляет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Текущий локальный отскок вверх на рынке нефти может восприниматься лишь как временный эпизод – риски со стороны спроса на "черное золото" остаются повышенными, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций". США продадут 20 миллионов баррелей нефти

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара будет формироваться в пределах 73,7-74,7 рубля", — добавляет он.

Возможное более раннее начало ужесточения денежно-кредитной политики ФРС может усилить среди инвесторов "бегство в качество" и стать для рубля фактором дополнительного ослабления (хотя его чувствительность к глобальным событиям в последние месяцы снизилась в сравнении с динамикой многих других валют развивающихся стран), отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"В то же время существенную поддержку рублю оказывает сильный профицит счета текущих операций (благодаря высоким мировым ценам на сырье и зажатому импорту услуг даже при активном восстановлении импорта товаров) наряду с умеренным вывозом капитала частным сектором. Мы полагаем, что баланс факторов текущего счета сохранится до конца года, что обеспечит завершение курсом года вблизи отметки 72,5 рубля за доллар в отсутствие существенно негативной санкционной риторики", — оценивают они.