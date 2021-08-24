МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Захват "Талибаном"* Афганистана может угрожать обвалом американской валюты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на статью главного экономиста банка Goldman Sachs и бывшего министра финансов Великобритании Джима О'Нила на Project Syndicate. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Различные процессы в глобальной финансовой системе уже начали подрывать стабильность доллара, а "афганский фактор" может привести к ухудшению ситуации, заявил банкир.

Ранее страны, имевшие возможность влиять на мировые рынки, — Япония, Германия и Китай — сознательно сдерживали колебания курса.

Еще одной причиной затяжного ослабления роли доллара, по словам О'Нила, являются вливания в американскую экономику от ФРС в период пандемии.

Кроме того, сейчас вектор экономического роста смещается в сторону Азии, где лидирует Китай.

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит корзины SDR в пятилетней перспективе. Из-за этого неизбежны изменения в глобальной валютной системе, ведь наступит доминирование юаня, сказал экономист Goldman Sachs. Пользователей предупредили, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

Ряд экспертов предложил другие сценарии.

"Единственный возможный сценарий обвала доллара — это втягивание США в масштабную войну", — пояснил вице-президент Borsell Михаил Никитин

"Ситуация, которая сложилась в Афганистане, накладывает некоторые репутационные риски на США, однако существенного влияния на курс американской валюты оказать не должна. Дело в том, что доллар США, как и некоторые другие "защитные валюты", как, например, швейцарский франк, являются активами, которые растут в цене вместе с ростом рисков в мире", — добавляет аналитик "КСП Капитал" Михаил Беспалов.

Начальник отдела доверительного управления ИФК "Солид" Михаил Королюк заметил, что О'Нил дат оценку психологическим последствиям, так как кризис в Афганистане может подорвать положение США в мире, а это приведет к ослаблению доллара.

*Террористическая организация, запрещенная в России.