МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром несколько дорожает к другим мировым валютам после предыдущего удешевления, свидетельствуют данные торгов. Внимание трейдеров обращено к предстоящей конференции в Джексон-Хоуле. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

По состоянию на 7.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,174 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 109,78 иены за доллар со 109,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,03 пункта.

Днем ранее индекс снизился на 0,5%. При этом показатель уже около недели остается выше 93 пунктов. В предыдущий раз на этом уровне индекс доллара устойчиво находился в ноябре прошлого года. Доллар традиционно считается надежным активом. Cпрос на него поддерживается глобальными рисками.

Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы валютного рынка в ожидании экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Трейдеры надеются услышать от главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла подсказки по планам сворачивания стимулирующих мер, в частности, выкупа активов. США продадут 20 миллионов баррелей нефти

Участники торгов гадают, объявит ли ФРС о снижении выкупа активов уже на сентябрьском заседании. В протоколе июльского заседания говорилось, что регулятор допускает начало снижения выкупа уже в текущем году, хотя также было озвучено мнение, что начало следующего года больше подходит для таких мер.

Кроме того, позднее во вторник будет опубликована статистика по ВВП Германии во втором квартале, а вечером — данные о продажах новых домов в США в июле. Аналитики полагают, что рост ВВП Германии за отчетный квартал, по второй оценке, составил 9,2%. Первая оценка показывала рост на 9,6%. Продажи новостроек в США, согласно прогнозу, выросли на 3,6% в месячном выражении, до 700 тысяч.