МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро, позитивный внешний фон оказывает поддержку рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар слабо дорожает в рамках коррекции

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.49 мск вторника снижался на 19 копеек — до 73,93 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 86,79 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,56% — до 68,76 долларов за баррель.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают незначительного удорожания рубля и закрепления у нижней границы нового целевого коридора 73,5-76 рублей за доллар. Укрепление будет связано с приближающимся аукционом ОФЗ и позитивной конъюнктурой на фондовом и деривативном рынках.

"Рубль не показал значительного укрепления, несмотря на рост нефти и ослабление индекса доллара. Сегодня с утра рубль крепчает, но сильно подрасти ему не удастся. В ближайшие дни ждем торгов по паре доллар-рубль вокруг отметки 74", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".