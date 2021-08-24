МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем растет к другим основным мировым валютам в ожидании конференции в Джексон-Хоуле. Эксперты рассказали, чего ожидать рублю от симпозиума ФРС в Джексон-Хоул

По состоянию на 12.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,1734 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 109,73 иены за доллар со 109,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 93,06 пункта.

Главным событием недели для инвесторов будет экономическая конференция в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, надеясь услышать подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

"Инвесторы проявляют осторожность в ожидании комментариев Джерома Пауэлла в пятницу по поводу дальнейшей монетарной политики, прежде чем приступить к еще одному крупному раунду рискованных покупок активов и продаж доллара", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ING.

Инвесторы также находятся в ожидании статданных из США. Аналитики полагают, что продажи новостроек в стране в июле выросли на 3,6% в месячном выражении, до 700 тысяч.