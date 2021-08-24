МОСКВА, 24 авг — Dow Jones/ПРАЙМ. Евро торгуется почти на самом низком за 9 месяцев уровне против доллара США на ожиданиях инвесторов относительно того, что Европейский центральный банк будет сохранять процентные ставки низкими в течение более длительного времени, чем Федеральная резервная система, а восстановление активности в еврозоне будет отставать от темпов роста экономики США. Доллар дорожает к основным мировым валютам

Европейский центральный банк просигнализировал о намерении сохранять финансовые условия мягкими в обозримом будущем, обеспечивая поддержку восстановлению экономики еврозоны. Федеральная резервная система США же заявила о движении в сторону сворачивания программы стимулирования, которое может начаться позднее в этом году.

Разница в позициях центральных банков означает, что долларовые активы, такие как казначейские облигации, будут более выгодными по сравнению с активами еврозоны. Доходность гособлигаций Германии и некоторых других стран региона уже находится на отрицательной территории.

"По мере того, как мы вступаем в более зрелую фазу восстановления развитых экономик, центральные банки склонны начать ужесточение денежно-кредитной политики, но ЕЦБ, вероятно, последним в очереди предпримет шаги в этом направлении", — сказал Саймон Харви, старший валютный стратег-аналитик broker Monex Europe.

Пара евро/доллар упала на 3,9% за истекший период года и в начале европейской сессии во вторник торговалась около 1,1737. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

По словам аналитиков, инфляция в еврозоне оставалась слабой в течение длительного времени, и теперь ее ускорение едва ли будет более долгим, чем в США или Великобритании. Рынки труда этих двух стран отличаются большей гибкостью по сравнению с еврозоной, и конкуренция между работодателями на них более высокая, что позволяет соискателям со своей стороны оказывать повышательное давление на заработную плату. Устойчивая инфляция даст повод центральным банкам США и Великобритании начать повышение процентных ставок раньше, чем ЕЦБ.

Увеличение числа случаев заражения дельта-штаммом коронавируса в еврозоне также негативно отражается на евро. Этот показатель растет по всему миру, в некоторых странах Азии вновь вводятся локдауны и иные меры, ограничивающие распространение инфекции, что, вероятно, затормозит рост экономической активности в регионе. В этих условиях такие крупные экономики, как Германия, имеющая прочные торговые связи с Китаем, могут пострадать.

"Замедление роста Китая отразится на Германии, — говорит Джейн Фоули, главный валютный стратег-аналитик Rabobank. – Это еще одна причина для того, чтобы ЕЦБ продолжал удерживать процентные ставки на более низких уровнях в течение более длительного времени".

Хедж-фонды наращивают чистую короткую позицию по евро против доллара США, которая приближается к рекордному с марта 2020 года уровню.

Некоторые аналитики ставят на то, что евро начнет расти, когда изменится отношение инвесторов к риску и опасения относительно перспектив роста мировой экономики начнут ослабевать. В странах еврозоны один из самых высоких уровней вакцинации населения, а значит, восстановление активности в них может произойти быстрее, чем в других регионах.

"Доминирующей темой 2021 года стала переоценка ожиданий относительно скорого окончания пандемии Covid-19 и сильного отскока роста мировой экономики", — отмечает Дерек Халпенни из MUFG Bank. "Уровень вакцинации населения (в еврозоне) довольно высок. И это сыграет благоприятную роль, но необходимо, чтобы процесс переоценки перспектив роста мировой экономики завершился, тогда на первый план вновь выйдут позитивные для еврозоны фундаментальные факторы", — заключает он.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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