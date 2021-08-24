МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник повышается и против доллара, и евро, отыгрывая стремление цены нефти вернуться на круглый уровень 70 долларов за баррель сорта Brent.

Сохранение аппетита к риску в целом на мировых финансовых рынках и пик налогового периода также позитивны для курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск снижается на 23 копейки, до 73,89 рубля, курс евро — также на 23 копейки, до 86,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ И СКЛОННОСТЬ К РИСКУ

Российская валюта во вторник прибавляет, отыгрывая продолжающуюся коррекцию рынка нефти вверх – в направлении ключевого уровня 70 долларов за баррель марки Brent. Стоимость этого сорта прибавляет сейчас 1,3%, достигая 69,3 доллара. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

"Черное золото" отыгрывает новости об отсутствии новых случаев заболевания ковидом в пределах Китая (не считая завезенных из-за рубежа). Между тем, Китай – один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

В то же время индекс доллара (DXY) теряет 0,04%, достигая 92,9 пункта. Инвесторы с сомнениями оценивают шансы того, будет ли объявлено об ужесточении политики ФРС США на конференции в Джексон-Хоуле. Многие "развивающиеся" валюты на этом фоне также прибавляют против доллара.

Наконец, пик налоговых выплат в РФ, приходящийся на эту неделю, традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность. Всего банки в августе переводят более 2 триллионов рублей в госбюджет, оценили эксперты.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рост нефтяных цен поддерживает укрепление рубля, констатирует Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Акции "Газпрома" обновили ценовой максимум за 13 лет

"Доллар может еще немного снизиться против рубля на фоне налогового периода. Впрочем, мы продолжаем ожидать, что его курс останется в диапазоне 73,6–75 рублей. Близость симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле продолжит оказывать давление на рисковый аппетит", — добавляет она.

Спрос на риск на мировых торговых площадках позволяет рассчитывать на сползание доллара в диапазон 73,5-73,75 рубля в преддверии предстоящих налоговых выплат (25 и 31 августа), а спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов и предстоящие аукционы Минфина способны также обеспечить рублю поддержку, отмечает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

"Пока локальных рисков для рубля не просматривается, поэтому риски может нести лишь внешний фон", — заключает он.