МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Доллар в среду утром дорожает к мировым валютам после двух дней удешевления, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают конференции в Джексон-Хоуле и сигналов к сворачиванию стимулирующих мер ФРС США. Банки назвали способ, который поможет в борьбе с мошенниками

По состоянию на 7.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,1739 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1753 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,78 иены за доллар со 109,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 93,01 пункта.

С начала недели индекс доллара потерял 0,6% на фоне общей склонности к риску, которая способствовала росту сырьевых и фондовых рынков.

В среду трейдеры проявляют осторожность перед открытием экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет 26-28 августа. Участники торгов надеются услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла, когда регулятор начнет сворачивать меры поддержки экономики, в первую очередь — программу выкупа активов.

Аналитики Deutsche Bank, которых цитирует газета Wall Street Journal, ожидают, что ФРС объявит о сокращении в ноябре. Аналитик Луи Навелье (Louis Navellier), чье мнение также приводит газета, ожидает объявления до конца года. При этом он считает, что снижение темпов выкупа будет постепенным и начнется лишь в следующем году.

Позднее на этой неделе будет опубликована статистика по ВВП США за второй квартал (вторая оценка из трех), а на следующей неделе — данные по безработице в стране за август. Статистика является важным фактором для принятия решений ФРС. Следующее заседание регулятора запланировано на 21-22 сентября.