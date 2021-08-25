МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российская валюта практически не меняется к доллару и умеренно подрастает к евро, следует из данных Московской биржи. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.45 мск среды символически повышался на 1 копейку — до 73,74 рубля, курс евро снижался на 13 копеек — до 86,58 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,24% — до 70,24 доллара за баррель.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что рубль продолжит незначительно дорожать по инерции, и курс закрепится у нижней границы нового целевого коридора в 73,5-76 рублей за доллар. При этом эксперты сохраняют консерватизм и рассчитывают на ослабление доллара к рублю к концу недели, в первую очередь из-за макростатистики в США.

"Сегодня рубль может взять небольшую паузу, а в ближайшие дни вполне может состояться новый поход курса в район выше 74,5 рубля за доллар", — считает в свою очередь Дмитрий Александров из ИГ "Универ Капитал".