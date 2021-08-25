МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне снизился на 27% — до 0,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. Рубль стабилен к доллару и слабо дорожает к евро

"В июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту уменьшился на 27% и составил 0,7 миллиарда долларов. При этом сокращение чистого спроса было обусловлено существенным (почти в 4 раза) снижением спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он увеличился в 2,6 раза", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, объем покупки валюты в банках по сравнению с маем вырос на 32% и составил 1,5 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 9% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 93%. С валютных счетов сняли 2 миллиарда долларов — на 3% меньше, чем месяцем ранее.

При этом продан уполномоченным банкам был 1 миллиард долларов наличной иностранной валюты — на 23% больше, чем в мае. Продажи долларов выросли на 28%, европейской валюты — на 19%. На валютные счета физлица зачислили 1,8 миллиарда долларов наличной иностранной валюты (рост на 21%).

Банки ввезли наличной валюты на 2 миллиарда долларов — на 58% меньше, чем в мае. Ввоз долларов вырос на 54%, европейской валюты — в 2,5 раза. Объем вывезенной иностранной валюты увеличился на 9% и составил 0,9 миллиарда долларов.