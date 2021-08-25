МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду в целом стабилен против доллара и немного прибавляет к евро на фоне стабилизации нефти на психологически значимом круглом уровне 70 долларов за баррель сорта Brent. Российский рынок акций снижается

Незначительные изменения мировых фондовых индексов и разнонаправленная динамика курсов валют на форексе в ожидании игроками сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США не дают рублю сильных поводов для более уверенных изменений.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск повышается на 2 копейки, до 73,75 рубля, курс евро — снижается на 15 копеек, до 86,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в среду мало меняется к доллару и незначительно прибавляет против евро, отыгрывая ослабление евровалюты ниже 1,175 доллара после выхода немецкой макроэкономической статистики.

Индекс делового климата IFO в этой стране в августе опустился до 99,4 пункта с пересмотренного уровня июля в 100,7 пункта.

Рынок нефти после выхода на ключевой уровень 70 долларов за баррель марки Brent стабилизировался. Стоимость этого сорта прибавляет сейчас в пределах 0,1%.

Игроки рынка "черного золота" ожидают вечерней публикации данных минэнерго США о запасах углеводородов в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в Америке за неделю по 20 августа сократились на 2,7 миллиона баррелей. За последние 13 недель запасы показывали рост только дважды.

Инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах нефти в США, которые были опубликованы в ночь на среду. Согласно оценке API, запасы сократились лишь на 1,6 миллиона баррелей.

Сдерживающее влияние на игроков рынка также оказывают ожидания пятничного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, с которого могут прийти сигналы об ужесточении кредитно-денежной политики финансового регулятора США.

В итоге доллар стабилен к рублю, евро теряет в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Помимо высоких нефтяных цен, поддержку рублю оказывает налоговый период в РФ, в рамках которого фирмы-экспортеры продают валюту для уплаты налогов, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Сегодняшняя динамика внешних драйверов остается нейтральной, поэтому в течение сессии среды продолжат доминировать экспортеры, продающие валюту в свете сегодняшних выплат основных сырьевых налогов, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Аукционы ОФЗ – еще один потенциальный фактор сохранения спроса на рубль. Поэтому сегодня ждем закрепления курса в диапазоне 73,50-74 рубля за доллар", — оценивает он.

"Впрочем, сегодня закончится уплата НДПИ, и влияние налогового фактора будет постепенно слабеть. Во второй половине недели состоится встреча ФРС в Джексон-Хоуле, на которой регулятор может дать новые сигналы относительно программы покупки активов, что также не предполагает существенного усиления рискового аппетита и, соответственно, укрепления рубля. В результате сегодня курс может попробовать опуститься к 73,5 рубля за доллар, но вряд ли ему удастся закрепиться на этих уровнях", — заключает Пономарева.