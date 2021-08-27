МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. В уходящем месяце рубль не оправдал исторически сложившиеся негативные ожидания, рассказал "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Несмотря на исторически сложившиеся негативные ожидания, связанные с августом, рубль в уходящем месяце не оправдал их, показав относительно небольшое снижение. При этом ситуация на внешних рынках оставалась довольно сложной, особенно на нефтяном", — пояснил он.

Тем не менее рубль ощутимо сдал позиции по отношению к доллару. Американская валюта повышается к мировым валютам из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС.

Из-за этого рубль опустился с 5-го места, где он находился в июне и июле, на 9-е место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

"Основные риски, спровоцировавшие нестабильность биржевых площадок в августе, вероятно, сохранят актуальность и в следующем месяце. В первую очередь это усиление пандемии, вызванное новыми штаммами COVID-19, которые угрожают превратить эту проблему в хроническую. В результате глобальный экономический рост может существенно затормозиться.В то же время высокая инфляция в крупных экономиках требует от ключевых центробанков сворачивания монетарных стимулов, которые могут понадобиться в случае ухудшения ситуации с пандемией. Все это создает большую неопределенность, заставляя инвесторов нервничать, что увеличило разнонаправленность динамики мировых рынков", — отметил Бабин.

При этом сырьевые товары остаются на высоких докризисных уровнях, это обеспечивает фундаментальную стабильность рубля.

Вместе с относительно высокой ключевой ставкой, которую российский Центробанк резко повысил менее чем за полгода, это защищает национальную валюту от серьезных провалов даже на фоне крайне негативных внешних сигналов.

"Если ключевые факторы не претерпят значительных изменений, скорее всего, в сентябре доллар останется в диапазоне 72,7-74,8 рубля", — прогнозирует эксперт.

Однако он обращает внимание на то, что 22 сентября состоится очередное заседание ФРС.

"Многие инвесторы опасаются, что на нем будет объявлено о скором начале сворачивания монетарных стимулов. Если сроки и параметры этого процесса напугают рынки, они способны резко снизиться, оказав сильное давление на рубль. В результате доллар может уйти выше 75 рублей", — пояснил он.