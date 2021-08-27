МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля к бивалютной корзине повышается на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи Европы в основном снижаются

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.02 мск снижается на 27 копеек, до 73,96 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 87 рублей.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,5%, до 71,25 доллара за баррель.

"До вечера пара "доллар — рубль" не уйдет далеко от отметки 74 рубля за доллар. Но даже при возможном укреплении рубля на усилении мирового инвестиционного оптимизма присоединяться к покупкам рубля не советуем", — указывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

А аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Александр Осин считает, что эта пара будет торговаться в коридоре 73,95-74,4 рубля за доллар.