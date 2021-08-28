МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ужесточение кредитной политики Банка России ведет к переоценке с повышением инвестиционных рисков на российском рынке и, опосредованно, к ослаблению курса рубля, рассказал агентству "Прайм" аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. В ПФР уточнили, кому положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей

"При этом, по нашим оценкам, на данный момент, ключевая ставка Банка России по-прежнему ниже её расчетного справедливого значения", — отметил он.

Давление на курс рубля со стороны рисков нового раунда ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в сентябре сохранится, добавил собеседник агентства и уточнил, что замедление инфляции как правило служит для российского регулятора сигналом к остановке или приостановке цикла ужесточения ДКП.

"Такое "сглаживание" инфляции возможно ближе к концу года под влиянием циклических сезонных факторов и в случае сохранения наметившейся сейчас стабилизации на мировом товарном рынке", — пояснил Осин.

Смягчение в начале текущего года требований по продаже валютной выручки ограничивает приток валютных средств на российский рынок, что также, в итоге, поддерживает курсы доллара и евро.

На этом фоне важно отметить, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) сохранил летом ключевые параметры ультрамягкой денежно-кредитной политики. При этом происходит повышение рыночных шансов ужесточения политики Резервной Системы США. Такой дисбаланс традиционно ведет к ослаблению курса евро к доллару и опосредованно, традиционно, повышению спроса на "защитные" вложения.

Эти и ряд других факторов оказывают поддержку доллару США и евро на российском рынке, отметил эксперт.

Противовесом этим факторам является традиционно неблагоприятная реакция доллара США на повышение средне- и долгосрочных инфляционных оценок по американской экономике. Эта реакция, впрочем, на данный момент "сглажена" ожиданиями замедления прироста американского ИПЦ. Ребалансировка спроса-предложения на мировом товарном сегменте, усиление «рынка продавца» для широкого спектра сырьевых товаров — это еще один драйвер роста для курса российской валюты. Однако на данный момент спрос на товарном рынке несколько «охладили» решения ОПЕК по наращиванию добычи, сказываются неблагоприятные для роста цен технические факторы, а также повышение оценочных регуляторных рисков и рисков, связанных с политикой американских законодателей.

"На этом фоне в сентябре возможно снижение курса рубля к доллару США и евро. Целевые диапазоны закрытия третьего квартала 2021 года для курсов USDRUB и EURRUB составляют 72,00-81,00 рубль и 85,00-96 рублей за доллар США и евро соответственно", — подытожил он.