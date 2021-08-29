МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников в интервью изданию "Московский комсомолец" назвал выгодный способ инвестирования выплаты для пенсионеров в 10 тысяч рублей. Чего ждать от курса рубля и нефти на грядущей неделе

В частности, экономист считает, что большинство пенсионеров, которые получат такую разовую выплату, скорее всего, отправятся с этими деньгами в магазины.

"Если у вас есть возможность их не тратить на текущие проблемы, можно положить на свой депозит или открыть новый текущий счет", — рассказал специалист.

Масленников добавил, что сейчас средняя максимальная ставка топ-10 ведущих российских банков составляет 6,61% годовых.

Эксперт подчеркнул, что это почти вровень с уровнем инфляции в стране, но если в сентябре Банк России повысит ключевую ставку, то вверх пойдут и депозитные вложения.

Экономист также посоветовал через банки или финансовых посредников купить облигации федерального займа. Здесь доход составляет порядка 7% годовых.