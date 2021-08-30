МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс евро, а также иены растут по отношению к доллару в понедельник утром, в то время как инвесторы отыгрывают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, европейская валюта при этом преодолела отметку 1,18, свидетельствуют данные торгов. Аналитики посоветовали, в каких валютах хранить сбережения

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару растёт до 1,1803 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене снижается до 109,75 иены за доллар с 109,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,06%, до 92,63 пункта.

Азиатские рынки отыгрывают выступление Пауэлла, прошедшее в минувшую пятницу.

Аналитики UOB, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметили, что различные национальные валюты могут укрепиться к доллару вместе с ростом на азиатских фондовых рынках после того, как симпозиум, на котором тот выступал, укрепил позитивные настроения.

Глава Федрезерва заявил, что регулятор, вероятно начнет сокращать выкуп финансовых активов с рынка в текущем году, но точных сроков он не назвал. При этом Пауэлл отметил, что ужесточать монетарную политику сейчас было бы ошибкой, а всплеск инфляции, по его мнению, может оказаться временным.

В итоге доллар, укреплявшийся в ожидании скорого ужесточения монетарной политики в США, получил повод для "отката". Растут и фондовые рынки — сейчас в Азии, вслед за Уолл-стрит накануне.