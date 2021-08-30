МОСКВА, 30 августа — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к бивалютной корзине на фоне коррекции цен на нефть после существенного недельного роста, следует из данных Московской биржи. Аналитики посоветовали, в каких валютах хранить сбережения

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск рос на 6 копеек — до 73,59 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 86,82 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,63% — до 71,28 доллара за баррель.

"Рубль в пятницу вырос на процент на улучшении инвестиционных настроений и снижении курса доллара к основным мировым валютам. Но сегодня на утренней сессии "россиянин" не спешит развивать успех, торгуясь в районе пятничного закрытия", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

По оценке эксперта, поддержкой для доллара выступает район 73 рубля, где позиции против российской валюты стоит наращивать.

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" считает, что рубль прервал волну ослабления, снова оказавшись у отметки 73,5 за доллар, где с высокой вероятностью и проведет понедельник, с периодическими попытками уйти на уровень 73,7.