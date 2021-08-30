МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем немного снижается к евро и иене вслед за доходностью казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается к доллару и евро на фоне коррекции цен на нефть

По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1799 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,82 иены за доллар со 109,83 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не менялся — 92,68 пункта.

Курс американской валюта в понедельник днем снижается к евро и иене, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций США снизилась до 1,300% к уровню предыдущего закрытия в 1,312%, а тридцатилетних – до 1,910% к уровню предыдущего закрытия в 1,919%.

Рынки в целом в основном реагировали на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Впрочем, по мнению аналитиков Capital Economics, которое приводит газета Wall Street Journal, снижение курса доллара во второй половине недели вряд ли продлится. "Мы думаем, что ожидание ужесточения политики ФРС в ответ на устойчиво высокий уровень инфляции приведет к росту доходности долга США и укреплению доллара в ближайшие месяцы", — добавили эксперты.

Инвесторы также находятся в ожидании данных о годовой инфляции в Германии, который будут обнародованы позднее в понедельник. Аналитики полагают, что по итогам августа, по предварительной оценке, она ускорилась до 3,9% с 3,8%.