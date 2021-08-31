МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Существует ряд факторов, которые говорят о скором увеличении спроса на иностранную валюту, рассказали газете "Известия" эксперты. Украина и Польша хотят создать газовый хаб

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне уменьшился почти на треть и составил 700 миллионов долларов, следует из данных Центрального банка России. Потеря интереса к валюте была связана с введением ограничений для туристов из-за коронавируса.

Ситуация может измениться, и граждане будут скоро активно скупать валюту, заявила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Это связано с повышением инвестиционной активности россиян. Сейчас растет спрос на иностранные ценные бумаги, сказала специалист.

Кроме того, многие граждане предпочитают хранить сбережения в облигациях и акциях, сообщила Косарева.

По ее мнению, молодое население активнее вкладывается в акции крупных американских интернет-компаний. "Особенно это будет заметно в Москве и Московской области и других регионах, где доходы выше", — отметила эксперт.