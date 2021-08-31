МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Евро в июле нарастил свою долю в международных расчетах до максимума с февраля 2013 года, однако пока не смог вернуть себе лидерство, следует из данных системы платежей SWIFT. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий пояснил РИА Новости, что рост доли европейской валюты связан, в том числе, с попытками стран уйти от геополитических рисков. Адвокат объяснила, какой документ нужно всегда носить с собой

Доля европейской валюты выросла за прошлый месяц на 0,51 процентного пункта, а за год на 1,97 процентного пункта — до 38,43%. Это произошло в основном за счет снижения доли доллара — на 1,26 процентного пункта, до 39,38%.

Свою долю в международных платежах нарастил в июле фунт стерлингов — до 5,99% с 5,59% месяцем ранее. Немного подросла и иена — на 0,08 процентного пункта, до 2,74%. В то же время доля юаня снизилась на 0,27 процентного пункта — до 2,19%.

"Доля США в мировой экономике составляет примерно 25%, ровно как Европейского союза и Китая. В то же время на долю доллара США приходится порядка 40% мировых расчетов и 60% резервов. Постепенно данные диспропорции будут меняться в сторону диверсификации. Юань является неконвертируемой валютой, поэтому основной рост расчетов будет приходиться на евро. Не последнюю роль здесь играют геополитические риски, так, например, экспорт сырья в Китай уже постепенно переводится на расчеты в евро", — отметил Русецкий.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.