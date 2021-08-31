МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару и почти не меняется к евро, отыгрывая динамику основных валют на форексе, следует из данных Московской биржи. Доллар продолжает слабеть на комментариях главы Федрезерва

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.25 мск снижался на 24 копейки — до 73,26 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,63 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,95% — до 71,55 доллара за баррель.

Евро к доллару на форексе повышается на 0,25% — до 1,1827 доллара.

"Мы временно устанавливаем новые границы курса – 73-74,5 рубля за доллар", — сказал Егор Жильников из Промсвязьбанка. Эксперт ожидает укрепления отечественной валюты на фоне стабильных цен на нефть и не видит факторов для резкого ослабления рубля.

В свою очередь Дмитрий Александров уз "Универ Капитала" считает, что потенциал укрепления рубля ограничен уровнем 73,1 рубля за доллар, где возможен технический отскок.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" тоже не верит в сильное укрепление рубля с текущих уровней. "Поддержкой по паре выступает отметка 73 рубля за доллар. "Проколоть" ее, может, и получится, но закрепиться ниже – вряд ли", — полагает эксперт.