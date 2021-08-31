МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы вновь переписали двухнедельные вершины. Однако ситуация на мировых рынках быстро ухудшилась, что вызвало у нас небольшую просадку, но ее быстро выкупили, а индексы обновили сегодняшние максимумы.

Мировые фондовые индикаторы утром возобновили активный рост. Нефть после кратковременного снижения также перешла к подъему. В начале дня вышли более слабые, чем ожидалось, данные по индексам деловой активности в сфере услуг и производственном секторе Китая. Но этот негатив оказал непродолжительное давление на биржевые активы.

Глобальные инвесторы не теряют оптимизм, так как крупнейшие центробанки продолжают снабжать рынки избыточной ликвидностью. Сворачивание этого процесса еще только предстоит начать, и судя по пятничному заявлению главы ФРС, это будет происходить медленно.

Сегодня инвесторы будут оценивать индекс потребительского доверия в США. Слишком сильный показатель может ухудшить внешний фон, так как увеличит вероятность ускорения инфляции и более раннего ужесточения монетарной политики ФРС.

Российские фондовые индикаторы приближаются к важным сопротивлениям: исторической вершине 3949 п. у индекса Мосбиржи и 9-летнему максимуму 1695 п. у индекса РТС. Учитывая опережающие темпы роста нашего рынка, если внешний фон существенно не ухудшится, мы уже сегодня сможем переписать эти рекорды.

Валютный рынок

Рубль с открытия активно укрепляется, обновив двухнедельный максимум к доллару. Правда, в паре с евро только на старте основной сессии вышел в плюс, так как европейская валюта на мировом рынке существенно подорожала. Вскоре внешний фон ухудшился, вызвав умеренную просадку рубля.

Некоторые развивающиеся валюты поначалу находились под давлением негативной ситуации на мировых рынках. Однако она вскоре стала быстро улучшаться, а доллар устремился вниз. Благодаря этому сектор перешел к активному росту, все представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок рискует прервать восстановление. На открытии индекс гособлигаций RGBI пытался продолжить рост, но затем сдал позиции, опустившись в небольшой минус.

Рубль нашел силы реализовать позитивные сигналы с мировых рынков. Доллар приближается к важной поддержке 73,16 рублей, и в случае сохранения благоприятного внешнего фона может проверить на прочность этот уровень.