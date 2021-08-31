МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник повышается к доллару и снижается к евро на фоне спокойной динамики мировых рынков.

Снижение рынка нефти и неуверенная динамика мировых фондовых площадок отчасти компенсируется снижением курса доллара к большинству мировых валют на форексе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.38 мск снижался на 16 копеек до 73,34 рубля, курс евро повышался на 13 копеек, до 86,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем разнонаправленно меняется к основным резервным валютам, составляющим бивалютную корзину (0,55 доллара и 0,45 евро). Рубль повышается против доллара и снижается к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе на 0,4% в направлении 1,185 доллара. Российский рынок акций перешёл к снижению

Поддержка евровалюте пришла от макроэкономических данных региона. Так, безработица в Германии снизилась до 5,5% с пересмотренного показателя июля в 5,6%. Аналитики ожидали показатель на уровне предыдущего месяца.

Индекс доллара (DXY) торгуется в минусе на 0,2% до 92,4 пункта. Большинство "развивающихся" валют также растут против доллара, поддерживая курс рубля. Мировые фондовые индексы в основном снижаются, частично компенсируя эту поддержку.

Цена нефти сорта Brent падает на 0,8% — до 71,6 доллара, хотя и остается около максимумов с начала августа. Инвесторы воздерживаются от активной торговли, что сейчас выходит больше на руку "медведям", в ожидании заседания ОПЕК+ в среду.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ОПЕК+ ожидает, что запасы топлива пока будут продолжать сокращаться, но в следующем году будет уже "избыточное" предложение на рынке. Бумаги российских компаний дорожают на Лондонской бирже

В итоге, доллар теряет к рублю 0,2%, евро прибавляет 0,15%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс пробил важный уровень поддержки 73,5 рубля за доллар на фоне глобального ослабления американской валюты, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"По всей видимости, в текущих условиях слабые макроэкономические данные последних дней являются сигналом для рынков о том, что центробанки и правительства продолжат проводить стимулирующую политику, и поэтому оптимизм сохраняется. Во вторник рубль может получить поддержку от нерезидентов, и курс приблизится к 73 рублям за доллар", — оценивает он.

Снижение доллара и сохранение высоких цен на нефть по-прежнему благоприятны для рубля, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Потенциальные комментарии по "Северному потоку 2" со встречи украинского и американского лидеров на этой неделе вряд ли создадут достаточного негатива для реакции на него инвесторов. Планируемая на следующей неделе публикация Минфином объемов покупки валюты на сентябрь также будет нейтральна. Поэтому в текущих условиях повторяем прогноз скорого выхода курса к 73 рублям за доллар. Общий фундаментальный профиль российской валюты остается благоприятным", — резюмирует он.