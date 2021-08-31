МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером продолжает снижаться по отношению к евро после выхода статистики по США, оказавшейся хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1804 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1795 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 109,99 иены за доллар со 109,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 92,7 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в августе снизился до минимума с февраля в 113,8 пункта с пересмотренного показателя июля в 125,1 пункта. Аналитики же прогнозировали снижение только до 124 пунктов.

Как сказал газете Wall Street Journal аналитик MUFG Bank Дерек Халпенни (Derek Halpenny), слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о неопределенности с датой начала сокращения объема выкупа активов создали условия для ослабления доллара. Однако, по словам эксперта, снижение курса американской валюты не продлится долго.

Халпенни также считает, что данные по рынку труда США в значительной степени повлияют на динамику доллара к мировым валютам. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в США снизился в августе до 5,2% с 5,4% в июле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.