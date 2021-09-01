МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно изменяется к доллару и евро в первый торговый день осени, следует из данных Московской биржи. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед заседанием ОПЕК+ и публикацией августовской оценки изменения количества занятых в несельскохозяйственном секторе США. Доллар коррекционно дорожает

Российская валюта с расчетами "завтра" на 11.20 мск торговалась на уровнях вчерашнего закрытия возле отметок 73,22 и 86,45 рубля за доллар и евро соответственно с минимальными колебаниями.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,5% — до 72 долларов за баррель.

"Поддержкой по паре выступает отметка 73 рубля за доллар, до которой осталось пройти 20 копеек. Пока не видим оснований для ее пробоя", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокера".

Схожего мнения придерживается Дмитрий Александров уз "Универ Капитала", считая, что от уровня 73,1 рубля за доллар "американец" может показать отскок.

А аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что валютная пара будет торговаться сегодня в коридоре 73-73,55 рубля за доллар.