МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс доллара усилил снижение к евро и замедлил рост к иене в среду вечером на фоне разнонаправленной статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1855 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1807 доллара. Днем показатель составлял 1,1818 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 110,03 иены за доллар со 110,02 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 92,42 пункта.

Давление на доллар оказывают данные аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) об увеличении числа рабочих мест в частных компаниях США в августе на 374 тысячи. При этом прогнозировался рост показателя на 613 тысяч.

В то же время индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 59,9% со значения июля в 59,5%, в то время как аналитики ожидали уменьшения индикатора до 58,6%.

На следующей неделе ожидается заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). Глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley) отметила газете Wall Street Journal, что курс евро к доллару не отреагирует в значительной степени на возможное решение ЕЦБ о сокращении специальной программы покупки активов PEPP. По словам Фоули, это не меняет мнения о том, что центробанк будет "отстающим" в плане нормализации монетарной политики среди других регуляторов.