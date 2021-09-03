МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем практически не меняется к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут августовских данных по безработице в США и оценивают статистику по деловой активности в еврозоне. Фондовые биржи Европы в основном снижаются

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1869 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1873 доллара. Курс доллара к иене опускался до 109,91 иены за доллар со 109,92 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 92,23 пункта.

Главным событием недели для валютных рынков является статистика по безработице в США за август, которая будет опубликована позже в пятницу. Аналитики прогнозируют снижение безработицы до 5,2% с 5,4% в июле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 750 тысяч.

Данные слабее ожиданий рынков могут послужить сигналом для более позднего сворачивания выкупа активов с рынка, что в перспективе негативно для американской валюты.

Практически не повлияла на торги слабая статистика из еврозоны. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 59 пунктов с 60,2 пункта в июле, оказавшись ниже прогноза и предварительной оценки в 59,5 пункта. Розничные продажи в еврозоне в июле неожиданно опустились на 2,3% к июню, хотя ожидался рост на 0,1%.

Позднее в ходе торгов ожидаются данные Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) по деловой активности в сфере услуг США в августе. Аналитики полагают, что соответствующий индекс снизился до 61,5% с 64,1% в июле.