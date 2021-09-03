МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем слабо укрепляется на фоне растущей стоимости нефти и в ожидании публикации данных по рынку труда в США, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Фьючерсы на фондовые индексы США растут

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск пятницы снижался на 12 копеек — до 72,75 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 86,37 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,59% — до 73,46 доллара за баррель.

"Пятница традиционно не самый сильный день для укрепления рубля. В преддверии выходных желание формировать новые позиции у инвесторов снижается", — отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Рубль в течение первой половины торгов стабильно прибавляет в парах с долларом и евро на неопределенном внешнем фоне: котировки нефти растут, азиатские рынки закрылись разнонаправленно, европейские также демонстрируют смешанную динамику.

При этом валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, тайский бат к доллару снижается на 0,37%, южноафриканский ранд — на 0,29%, турецкая лира – на 0,53%, индийская рупия символически растет на 0,02%, мексиканский песо — на 0,09%, малайзийский ринггит растет на 0,35%.

На этом фоне рубль прибавляет к доллару и евро порядка 0,2%.

Рубль укреплялся на протяжении последних шести дней и логично, что на шестой день видно замедление повышательной динамики, замечает Затолокин из "Открытие Брокер".

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов в свою очередь замечает, что росту рубля, помимо нефти, помогают дорожающие промышленные и драгоценные металлы и торгующиеся в плюсе американские фьючерсы. В общем, небольшой спрос на риск в мире присутствует, резюмирует он.

ПРОГНОЗЫ

"По всей видимости, основным фактором будет публикация данных по рынку труда в США за август, которая сформирует настроение инвесторов по отношению ко всем активам. При этом в рынке уже заложено позитивное ожидание, поэтому во второй половине дня мы увидим небольшую коррекцию", — говорит Затолокин из "Открытие Брокер".

Чем хуже будет статистика по данным по рынку труда в США, тем сильнее будет рост рисковых активов, поскольку снизится вероятность скорого начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, указывает Антонов из "Алор Брокер".

"В любом случае сильного укрепления рубля не ждем. Сейчас пара доллар-рубль технически перепродана после 6 дней снижения. Впереди непроходимый уровень 72 рубля за доллар. В таких условия рублевые "быки" будут искать повод для фиксации прибыли и быстрого превращения в "медведей", — говорит он.

Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" до публикации данных в США ждет сохранения диапазона 72,7-73 рубля за доллар. "На горизонте четвертого квартала 2021 года и первого квартала 2022 года возможно укрепление до 71-72 рубля за доллар", — прогнозирует эксперт.