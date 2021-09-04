МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Восстановление курса рубля возможно в четвертом квартале. Это будет возможно благодаря влиянию роста спроса на "риск" после представляющегося возможным повышения законодателями США "потолка" заимствований — что сейчас "давит" на рынок — и на фоне сохраненного, несмотря на июльское "смягчение" позиций ОПЕК, оценочного дефицита на нефтяном рынке. Об этом рассказал ПРАЙМ аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Он отметил, что распределение специальных прав заимствования (СДР) МВФ на сумму, эквивалентную 650 миллиардам, в итоге повысило ликвидность ряда ключевых развивающихся рынков, в том числе и российского. Аналитики JPMorgan предупреждают клиентов о перегретости крипторынка

"С другой стороны, "смягчение" риторики МВФ в отношении перспектив сворачивания количественного ослабления вызвал, возможно, продажи доллара на мировом рынке. Стоит также отметить, что риски остановки работы правительства США — которые сейчас актуальны в связи с нерешенным вопросом повышения лимита заимствований в 2013 и 2018 годах отыгрывались ослаблением курса американской валюты на мировом FX", — сказал Осин.

Аналитик также предположил, что ужесточение кредитной политики ЦБ РФ ведет к переоценке с повышением инвестиционных рисков на российском рынке и, опосредованно, к ослаблению курса рубля. Давление на курс рубля со стороны рисков нового раунда ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в сентябре сохранится. "При этом, по нашим оценкам, на данный момент, ключевая ставка Банка России по-прежнему ниже её расчетного справедливого значения", — добавил он.

Смягчение в начале текущего года требований по продаже валютной выручки ограничивает приток валютных средств на российский рынок, что также, в итоге, поддерживает курсы доллара и евро. Представляющаяся сравнительная ограниченность мер антикризисного пакета РФ, в котором, в отличие от кризисов 2014 и 2008 гг. не предусмотрен полномасштабный пакет помощи банкам и заемщикам сдерживает, как представляется, прирост ВВП, что, опосредованно, также оказывает негативное влияние на курс национальной валюты РФ.

Как считает Осин, на этом фоне в сентябре возможно снижение курса рубля к доллару США и евро. Целевые диапазоны закрытия третьего квартала 2021 года для курсов USDRUB и EURRUB составляют 72,00 — 76,00 рубль и 85,00- 90 рублей за доллар США и евро соответственно.

"Противовесом негативным для курса рубля преимущественно внутренним факторам является традиционно неблагоприятная реакция доллара США на повышение средне- и долгосрочных инфляционных оценок по американской экономике. Эта реакция впрочем, на данный момент "сглажена" ожиданиями замедления прироста американского ИПЦ. Ребалансировка спроса — предложения на мировом товарном сегменте, усиление "рынка продавца" для широкого спектра сырьевых товаров — это еще один драйвер роста для курса российской валюты". — сказал аналитик. Финансисты назвали самые выгодные для инвестирования валюты

Однако, на данный момент, спрос на товарном рынке несколько "охладили" решения ОПЕК по наращиванию добычи, сказываются неблагоприятные для роста цен технические факторы, а также повышение оценочных регуляторных рисков и рисков, связанных с политикой американских законодателей.

Осин подчеркнул, что, учитывая указанные выше позитивные для курса российской валюты факторы, восстановление курса рубля возможно в четвертом квартале, в частности под влиянием роста спроса на "риск" после представляющегося возможным повышения законодателями США "потолка" заимствований — что сейчас "давит" на рынок — и на фоне сохраненного, несмотря на июльское "смягчение" позиций ОПЕК.

"Однако, в первом квартале 2022 года циклическое падение спроса — исходя из текущих оценок ОПЕК — вновь, возможно, спровоцирует спад на нефтяном рынке и снижение курса рубля", — предупредил аналитик.

Целевой диапазон для курса USDRUB на конец осени 2021 года и первого полугодия 2022 года с положительной вероятностью, с учетом макроэкономических и рыночных оценочных корреляционных взаимосвязей, составляет 69-74 рублей и 72-78 рублей за доллар США соответственно.