МОСКВА, 5 сен —ПРАЙМ. Основным риском остается реакция ФРС на экономическую статистику, в основном по рынку труда США и инфляции, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Сегодняшний отчет по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказался провальным, что увеличивает шансы на более позднее и медленное сворачивание монетарных стимулов ФРС. Однако если инфляция будет оставаться высокой, это может заставить регулятора уже на заседании 22 сентября дать сигнал о сроках и темпах сокращения покупок активов в рамках QE. Это способно вызвать снижение всех рынков, и в первую очередь ударит по развивающимся активам. Рубль на этом фоне может испытать серьезное снижение, доллар уйдет выше 75 рублей", — пояснил он.

Помимо этого, добавил собеседник агентства, слабые данные по экономике США и Китая ставят под угрозу возвращение нефтяного спрос на докризисный уровень. В то же время именно там до сих пор находятся цены на нефть, и дальнейшее ухудшение экономической ситуации способно вернуть нефтяные котировки на более низкие уровни, особенно на фоне планового наращивания добычи ОПЕК+. Реализация этого сценария также означает существенное ослабление рубля.

Замедление крупнейших экономик происходит, несмотря на сохранение сверхмягких денежно-кредитных условий.

"Основная причина — негативное воздействие пандемии. Несмотря на успехи фармацевтики и массовую вакцинацию, эту проблему так и не удалось решить, а из-за новых штаммов коронавируса она угрожает стать хронической. К этому не готовы ни власти, ни общество, ни экономика. Если осенью не произойдет прогресса в решении проблемы пандемии, мы можем увидеть очередную волну кризиса. Естественно, это вызовет снижение рисковых активов и сырьевых товаров, что ударит по рублю. При худшем развитии событий доллар уйдет выше 80 руб., но пока этот сценарий оценивается большинством инвесторов, как маловероятный", — подытожил он.