МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром растет к доллару в преддверии публикации ряда макроэкономических статданных в еврозоне и отдельно в Германии, свидетельствуют данные торгов. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1879 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1868 доллара; курс доллара к иене снижался до 109,81 иены за доллар со 109,83 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 92,15 пункта.

Во вторник утром валютные инвесторы находятся в ожидании выхода ряда макроэкономических статданных. Аналитики полагают, что промышленное производство в Германии в июле выросло в месячном выражении на 0,9% после снижения на 1,3% в июне.

Далее будут обнародованы данные о совокупном ВВП 19 стран еврозоны по третьей, окончательной оценке, в прошлом квартале, который, по мнению экспертов, вырос на 13,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.

В то же время будет опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики прогнозируют, что показатель сократился до 30 пунктов со значения августа в 40,4 пункта.