МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в минусе к доллару и евро в отсутствие драйверов для роста и на фоне укрепления американской валюты на форекс, следует из данных торгов. Евро дорожает к доллару в ожидании макростатистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.45 мск растет на 28 копеек, до 73,27 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 86,95 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,44% — до 72,54 доллара за баррель сорта Brent.

"Особых драйверов роста у рубля нет, тем более что Минфин вчера заявил о небольшом увеличении покупки валюты в рамках бюджетного правила в сентябре – начале октября", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Рубль ослабевает ввиду общей тенденции на укрепление американского доллара, что отчасти может быть связано с растущими опасениями участников рынка относительно замедления глобального экономического роста. Так, индекс доллара DXY, рассчитываемый по отношению к шести ведущим мировым валютам, оттолкнулся от месячного минимума в 92,00 и демонстрирует восходящее движение", — считает Анна Зайцева из "Финама".

Вместе с тем, добавляет эксперт, стабильно высокие цены на нефть вкупе с ожиданиями повышения ключевой ставки Банка России на предстоящем заседании 10 сентября, вероятно, будут удерживать курс рубля от более глубокой просадки.