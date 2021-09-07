МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск повышался на 24 копейки, до 73,23 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 86,97 рубля. Евро несколькими минутами ранее уже поднимался до 87 рублей — впервые с 27 августа.

Индекс доллара DXY прибавляет 0,23%, до 92,25 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску, растет доллар и к большинству развивающихся валют.