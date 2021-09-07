МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Отток иностранной валюты с депозитов физических лиц в Сбербанке в августе показал усиление в 3,1 раза по сравнению с июлем и составил 493,2 миллиона долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сбербанк в августе выдал рекордный объем потребительских кредитов

Согласно отчетности банка, депозиты россиян в иностранной валюте "похудели" на 405 миллионов долларов, до 22,9 миллиарда долларов, а депозиты иностранцев — на 88,2 миллиона долларов, до 402,7 миллиона долларов.

Одновременно валютные текущие счета граждан пополнились на 661,2 миллиона долларов, увеличившись до 10,3 миллиарда долларов. Счета нерезидентов увеличились на 11,2 миллиона долларов — до 425,7 миллиона долларов.

Ускорение оттока средств с депозитов физлиц в августе наблюдалось и в рублях. Россияне за прошлый месяц забрали с них 32,5 миллиарда рублей против 13,9 миллиарда рублей в июле, остатки на них составили на начало сентября 7,92 триллиона рублей. При этом почти всю сумму граждане переложили на текущие счета, которые пополнились за прошлый месяц на 32,1 миллиарда рублей, до 4,03 триллиона рублей.

В то же время иностранцы пополнили депозиты в рублях в августе на 4,5 миллиона рублей, до 44,1 миллиарда рублей, а рублевые текущие счета — на 5,3 миллиарда рублей, до 93,9 миллиарда рублей.

При этом за январь-август депозиты физлиц в рублях в Сбербанке сократились на 234,4 миллиарда рублей (-2,9%), в долларах — на 2,5 миллиарда долларов (-9,8%).