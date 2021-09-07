МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс евро во вторник днем перешел к снижению после выхода данных о падении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии рухнуло в сентябре

По состоянию на 13.18 мск курс евро к доллару снижается до 1,1865 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1868 доллара. Утром евро укреплялся примерно до 1,88 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 109,95 иены за доллар со 109,83 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,28%, до 92,29 пункта.

Курс евро к доллару перешел к снижению во вторник днем после того, как Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликовал доклад об индексе доверия инвесторов к экономике Германии, которые упал до 26,5 пункта с 40,4 пункта в августе.

"Хотя эксперты финансового рынка ожидают дальнейшего улучшения экономической ситуации в течение следующих шести месяцев, ожидаемые масштабы и динамика улучшений значительно снизились", — приводит газета Wall Street Journal слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).