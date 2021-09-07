МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник теряет позиции против доллара и евро второй день подряд.

Дешевеющая нефть и укрепление доллара к мировым валютам сигнализируют об ослаблении аппетита к риску, что поддерживает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.31 мск повышался на 27 копеек — до 73,26 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,90 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта после обновления на прошлой неделе максимумов более чем за месяц против доллара (72,55 рубля) падает уже второй день подряд и к доллару, и к евро, отыгрывая ослабление аппетита к риску на мировых рынках. Курс евро перешел к снижению

Стоимость нефти падает на 1,4%, до 71,2 доллара за баррель марки Brent, добавляя давления на рубль. Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии.

Кроме того, коронавирус продолжает распространяться. Ранее в сентябре стали появляться сообщения о распространении нового штамма "мю", который при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител. Трейдеры опасаются, что рост случаев заражения может вновь привести к ужесточению ограничительных мер, что ставит под угрозу восстановление спроса на нефть.

При этом индекс доллара (DYX) прибавляет 0,35%, до 92,36 пункта, косвенно подавая сигнал об ослаблении аппетита к риску, что также поддерживает давление на курс российской валюты. Давление на евро против доллара оказывают оценки центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) о падении в сентябре индекса доверия инвесторов к экономике Германии до 26,5 пункта с 40,4 пункта в августе.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,25-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Важных событий и публикаций в поддержку российской национальной валюты во вторник не ожидается, считает Евгений Линчик из "Сбер управление активами". "Однако завтра ситуация может измениться с началом аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Целевой краткосрочный диапазон по курсу составляет 72,5-74 рубля за доллар", — оценивает он. Рубль бессилен против двух главных факторов

Негативом для рубля выступает нисходящая ценовая динамика российского долгового рынка, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Доллар немного не дошел до ближайшего сопротивления 73,4 рубля, умеренно скорректировавшись от новой недельной вершины. Однако, если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, это техническое препятствие может быть пробито и следующей целью роста доллара способна выступить двухнедельная вершина 73,7 рубля", — оценивает он.