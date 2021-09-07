МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером растет к евро и иене на фоне опасений за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1845 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1868 доллара. Курс доллара к иене рос до 110,22 иены за доллар со 109,83 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,49%, до 92,49 пункта.

Трейдеры по-прежнему оценивают пятничные данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов. На фоне распространения новых штаммов коронавируса в мире это может рассматриваться рынками как сигнал о замедлении темпов восстановления как американской, так и мировой экономики.

В связи с этим инвесторы обратили особое внимание на слабую статистику по Германии. Так, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) индекс доверия инвесторов к экономике страны в сентябре упал до 26,5 пункта с 40,4 пункта в августе. Аналитики же прогнозировали снижение показателя до 30 пунктов.

В четверг также пройдет заседание ЕЦБ. Аналитики полагают, что по его итогам центробанк сохранит свою процентную ставку на нулевом уровне. А аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, отметил, что на итоги сентябрьского заседания регулятора будет обращено особое внимание в свете ускорившейся больше ожиданий инфляции в еврозоне.