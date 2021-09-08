МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс евро в среду утром укрепляется к доллару, инвесторы ждут заседания Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов. Сбербанк зафиксировал ускорение оттока валюты с депозитов физлиц

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1841 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1839 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 110,32 иены за доллар со 110,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 92,53 пункта.

Европейская валюта в среду утром укрепляется по отношению к американской, поскольку инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центробанка, которое состоится в четверг.

"Евро может вырасти, поскольку Европейский центробанк, вероятно, объявит на заседании по вопросам монетарной политики в четверг, что он снизит темпы выкупа облигаций в четвертом квартале", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики TD Securities.