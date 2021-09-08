МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в умеренном минусе к бивалютной корзине, несмотря на дорожающую нефть, на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики внешних фондовых площадок, следует из данных торгов. Евро укрепляется к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск растет на 20 копеек, до 73,47 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 86,92 рубля.

Фьючерсы на ведущие американские индексы и европейские биржевые индексы сейчас теряют. Индекс Мосбиржи также снижается — на 0,45%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет — на 0,36%, до 71,95 доллара за баррель сорта Brent.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что аукционы ОФЗ могут оказать поддержку рублю, однако не исключает в течение дня тестирования середины диапазона 72,5–74,5 рубля за американский доллар. А Дмитрий Александров из компании "Универ капитал" считает, что "американец" способен продолжить рост до отметки 73,7 рубля за доллар.

"Принципиальных изменений курса рубля не ждем, на ближайшие дни актуальным видится коридор 73-74 рубля за доллар", — в свою очередь указывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".