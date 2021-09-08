МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс доллара днём уже растет по отношению к евро как более "надёжный" и защитный валютный актив на возобновившихся опасениях по поводу коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Рубль слабеет на уходе инвесторов от риска

По состоянию на 13.09 мск курс евро к доллару снижается до 1,1814 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1839 доллара; утром, напротив, наблюдалось небольшое укрепление европейской валюты в этой паре.

В то же время курс доллара к иене уменьшается до 110,24 иены за доллар со 110,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,22%, до 92,71 пункта.

Увеличение числа случаев заражения штаммом COVID-19 "дельта" в США за сутки привело опасениям за восстановление экономики. На этом фоне курс доллара, как более надежный актив, вырос.

"Распространение штамма "дельта" продолжает омрачать перспективы мировой экономики, в то время как рост инфляции вынуждает многие центральные банки вмешиваться ужесточением денежно-кредитной политики", — заявили газета Wall Street Journal аналитики ING. По их словам, это приводит к укреплению доллара и ослаблению "товарных" валют.