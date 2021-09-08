МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль в среду днем на фоне подорожания нефти компенсировал утреннее падение и вышел в плюс.

Новости c Московского финансового форума также поддержали курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.02 мск снижался на 3 копейки — до 73,24 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 86,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар максимально поднимался до 73,53 рубля, евро — до 86,95 рубля.

РУБЛЬ ВЫХОДИТ В ПЛЮС Минфин допустил еще одно сокращение госзаимствований в текущем году

Российская валюта днем в среду понемногу отыгрывает падение, отмечавшееся в первой половине торговой сессии. Приходящие с Московского финансового форума новости поддерживают курс рубля. В частности, заместитель министра финансов Тимур Максимов заявил, что Минфин РФ не исключает еще одного сокращения объема государственных заимствований на текущий год. Ранее показатель был сокращен примерно на 900 миллиардов рублей за счет накопленных остатков.

Ситуация с доходами лучше ожиданий, и это может позволить ведомству не исполнять в полном объеме программу заимствований, особенно с учетом того, что сейчас цикл ДКП в такой фазе, что размещать на пике не очень хотелось бы, сказал Максимов. Таким образом, спрос на госбумаги на фоне сокращения предложения может подрасти, что поддержит и курс рубля.

При этом стоимость нефти, колебавшаяся с утра в минусе, перешла к росту и прибавляет 1,4%, до 72,7 доллара за баррель марки Brent, добавляя поддержки рублю. Инвесторы ожидают, что данные Американского института нефти API, а затем и минэнерго США по недельной динамике запасов углеводородов в стране отразят перебои с их поставками, возникшие в результате урагана "Ида".

Поддержка рублю приходит и от сообщений агентства Блумберг о том, что "Газпром" планирует начать поставки по "Северному потоку 2" уже с 1 октября.

Впрочем, индекс доллара (DYX) прибавляет 0,2%, до 92,7 пункта, продолжают падать к доллару и большинство развивающихся валют, сдерживая попытки рубля восстановить рост. Увеличение числа случаев заражения штаммом COVID-19 "дельта" в США повышает опасения за восстановление экономики. На этом фоне растет курс доллара, традиционно считающегося защитным активом.

В итоге, доллар стабилен, а евро теряет к рублю 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США

ПРОГНОЗЫ

Поддержать курс рубля может рост краткосрочных ставок, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Если данные по инфляции в России покажут, что она остается высокой, участники рынка могут полностью заложить в курсовые уровни ожидания, что в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта", — оценивает он.

Несмотря на возможность разнонаправленных изменений курса в краткосрочной перспективе, среднесрочный взгляд на курс не меняется: к концу 2021 года или в первом квартале следующего он может протестировать коридор 71-72 рубля за доллар, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".