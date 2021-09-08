МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет по отношению к евро и иене на фоне волны опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1824 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1839 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 110,28 иены за доллар со 110,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,2%, до 92,69 пункта.

На текущей неделе на мировых рынках преобладают опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики. Негативный фон вызван распространением коронавируса, в частности, штамма "дельта" в мире.

Беспокойство трейдеров продолжает подкреплять слабая пятничная статистика по рынку труда США, которая указывает на замедление темпов роста крупнейшей экономики мира.

"Инвесторы пытаются разобраться с тем, что осень и четвертый квартал могут принести на фоне усиливающейся неопределенности из-за штамма "дельта", проблем в цепочках поставок и неизвестности в вопросах ужесточения политики ФРС США", — сказали агентству Франс Пресс аналитики брокерской компании Charles Schwab.