МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром не меняется по отношению к американской валюте в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), от которого не ждут сюрпризов, свидетельствуют данные торгов. Сбербанк зафиксировал ускорение оттока валюты с депозитов физлиц

По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,1813 доллара за евро; курс доллара к иене уменьшался до 110,15 иены за доллар со 110,23 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 92,74 пункта.

Евро стабилен к доллару в преддверии заседания Европейского центробанка, которое состоится позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учётную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

По мнению аналитиков CBA, которое приводит газета Wall Street Journal, ЕЦБ таким образом не внесет явных изменений в кредитно-денежную политику, но может сигнализировать о снижении темпов выкупа финансовых активов в рамках программы PEPP.