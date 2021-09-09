МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в плюсе к бивалютной корзине после символического снижения на старте торгов в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, следует из данных торгов. Евро стабилен к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск снижается на 10 копеек, до 73,05 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 86,42 рубля.

Доллар тем временем теряет свои позиции на форексе. А индекс доллара (DXY) снижается на 0,15% до отметки 92,575 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,2%, до 72,46 доллара за баррель.

Екатерина Крылова из Промсвязьбанка ожидает, что цены на нефть Brent останутся в боковом диапазоне 71–73 доллара за баррель. "На укрепление рубля также работает рост ожиданий дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ", — считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" считает, что рубль стабилизировался в диапазоне 73-73,5 рубля за доллар. "После выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард волатильность торгов на валютном рынке может повыситься, но рубль вряд ли совершит сильные движения до завтрашних слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной", — делает вывод Антонов.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что при условии устойчивости на отечественном фондовом рынке и стабильных цен на нефть рубль может "протестировать" отметку 73 рубля за доллар. "Мы сохраняем целевой диапазон 72,5-74,5 рубля за доллар", — добавляют эксперты.