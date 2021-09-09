МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем перешел к укреплению по отношению к доллару в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), от которого не ждут сюрпризов, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снижаются вслед за рынками АТР и США

По состоянию на 13.12 мск курс евро рос к доллару до 1,1833 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара; курс доллара к иене уменьшался до 109,91 иены за доллар со 110,23 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 92,55 пункта.

На рынке европейской валюты в четверг днем наблюдается положительная динамика, инвесторы ждут заседание Европейского центробанка, которое состоится позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учётную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

По словам аналитиков MUFG Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, Европейский центробанк, вероятно, объявит в четверг, что он сохранит темпы выкупа облигаций в рамках программы PEPP, что потенциально окажет давление на доходность долгосрочных облигаций и евро.

Позднее в четверг будут обнародованы данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 4 сентября, что может повлиять на курс доллара к евро. Аналитики ждут снижения показателя на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 335 тысяч заявок.