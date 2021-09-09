Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 3,7%
Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 3,7%, в августе - на 0,2%
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 3,7%, в августе — на 0,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, к евро — вырос на 0,5%.
Номинальный курс рубля к доллару в августе вырос на 0,4%, к евро — на 0,9%.