МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-августе вырос на 3,7%, в августе — на 0,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, к евро — вырос на 0,5%.

Номинальный курс рубля к доллару в августе вырос на 0,4%, к евро — на 0,9%.