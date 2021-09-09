МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем краткосрочно усилил рост на фоне мягких решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП), следует из данных торгов.

Дорожающая нефть и слабеющий на форексе доллар поддерживают укрепление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.33 мск снижался на 13 копеек, до 73,02 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи. На новостях от ЕЦБ доллар опускался до 72,83 рубля, евро — до 86,23 рубля, однако потом они скорректировались вверх.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА АППЕТИТ К РИСКУ

Российская валюта днем в четверг повышается, отыгрывая сигналы о повышении аппетита к риску на мировых рынках. Импульс приходит от решений ЕЦБ по ДКП. В частности, регулятор в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. ЕЦБ оставил базовую на нулевом уровне

ЕЦБ также оставил темпы покупок облигаций на уровне 20 миллиардов евро в месяц, а общий объем выкупа — на уровне 1,85 триллиона долларов в рамках Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Впрочем, ЕЦБ допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

При этом стоимость нефти прибавляла 0,5%, до 73 долларов за баррель марки Brent. Инвесторы, кроме сохранения мягкой ДКП со стороны ЕЦБ, отыгрывают также оценки еженедельной динамики запасов топлива в США.

Американский институт нефти (API) зафиксировал сокращение за минувшую неделю запасов нефти на 2,9 миллиона баррелей. Теперь трейдеры ожидают публикации официальных данных минэнерго США.

Индекс доллара (DYX) теряет 0,2%, до 92,5 пункта, повышаются к доллару и некоторые "развивающиеся валюты", сигнализируя об аппетите к риску и поддерживая курс рубля.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть дорожает перед публикацией данных о запасах в США

ПРОГНОЗЫ

Активности экспортеров по продаже валюты пока нет, поскольку до налоговых выплат еще достаточно времени, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Сохранение фокуса на пятничном решении ЦБ не способствует увеличению позиций в ожидании сигналов на будущее, хотя всем понятно, что политика ЦБ будет оставаться антиинфляционной, и это позитив для рубля. Поэтому краткосрочно курс будет колебаться вблизи достигнутых уровней: 72,5-73,5 рубля за доллар", — оценивает перспективы он.

Цена на нефть продолжает консолидацию под отметкой 73 доллара за баррель, отмечает Дмитрий Постоленко из "Сбер управление активами".

"Ориентир по нефти: 72-74 доллара за баррель пока не теряет актуальности. Рубль, как и нефть, малоподвижен сегодня. Краткосрочный ориентир по курсу: 72,5-74 рубля за доллар", — полагает он.