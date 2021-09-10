МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в плюсе к бивалютной корзине на дорожающей нефти и в ожидании повышения ключевой ставки на заседании Банка России, следует из данных торгов. Фондовые биржи Европы растут на статданных

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.30 мск снижается на 21 копейку, до 72,77 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 86,22 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 1,82% — до 72,71 доллара за баррель.

"В середине дня некоторое влияние на ход торгов в России может оказать плановое решение ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13.30 мск). К этому событию будет приурочена пресс-конференция председателя Банка России, которая состоится несколько позднее (15.00 мск)", — напоминает Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" считает, что рубль имеет шансы на дальнейшее укрепление благодаря росту сырьевых цен и вероятному повышению ставки ЦБ РФ.

Алексей Антонов из "Алор Брокера" считает, что попытки роста российской валюты могут продолжиться на ожидании повышения ключевой ставки ЦБ. Однако эксперт затрудняется сказать, на сколько процентных пунктов повысит показатель регулятор — на 0,25 или сразу на 0,5 пункта.