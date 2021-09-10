МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем усилил рост по отношению к доллару на комментариях главы Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР поднялись на политических новостях

По состоянию на 13.12 мск курс евро к доллару рос до 1,1836 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1825 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,94 иены за доллар со 109,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 92,43 пункта.

Европейские инвесторы продолжают оценивать решение Европейского центробанка и комментарии его главы Кристин Лагард относительно дальнейшей монетарной политики. По итогам заседания регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

"На пресс-конференции в четверг после того, как ЕЦБ объявил, что он замедлит темпы покупки активов в связи с пандемией, Лагард выразила ожидания, что декабрь станет "большим мероприятием", и все меры по стимулированию экономики будут пересмотрены", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Кроме того, трейдеры оценивают статданные по инфляции в Германии, которая по итогам августа в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорилась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. За август при этом уровень цен не изменился. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков.